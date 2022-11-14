Овечкин и Кузнецов сыграют в первом звене «Вашингтона» в матче с «Тампой»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встретится с «Тампой».

В первом звене «Кэпиталз» сыграют форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. У «Лайтнинг» в воротах с первых минут сыграет Андрей Василевский, форвард Никита Кучеров — в первом звене, форвард Владислав Наместников и защитник Михаил Сергачев — во втором.

Матч «Тампа» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 14 ноября и начнется в 3:00 мск.