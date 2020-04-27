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«Овечкин и Гретцки сделали очень хорошее дело». Партнер капитана «Вашингтона» высказался о матче великих в хоккейном симуляторе

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Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (слева направо) с Кубком Стэнли. Фото AFP
Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (слева направо) с Кубком Стэнли. Фото AFP
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов оценил матч Уэйна Гретцки и своего партера по команде Александра Овечкина в NHL 2020.

Уэйн Гретцки и&nbsp;Александр Овечкин.В супербитве великих — ничья. Гретцки вырвал победу в овертайме сумасшедшего матча, но Овечкин взял реванш

— Честно, не смотрел, но знал, что он состоится, — сказал Орлов. — На самом деле, они сделали очень хорошее дело, собрали определенную сумму. И для болельщиков было приятно посмотреть, как эти два легендарных хоккеиста играют между собой. Сейчас же все сидят дома, так что — это приятный бонус для любителей хоккея.

— В вашингтонском чате не подкалывали Овечкина из-за проигрыша в первом матче?

— (Смеется.) Да нет, не было такого.

— Как вы относитесь к киберспорту?

— На самом деле, я не большой фанат. Но могу поиграть в поездках в FIFA с Кузей и Самсоном (Евгением Кузнецовым и Ильей Самсоновым). Но это происходить нечасто.

— Кузнецов будет представлять «Вашингтон» на кибертурнире NHL 20, который организовала сама лига.

— Да, видел в новостях. Люди пытаются как-то разнообразить свое времяпровождение. Ведь обычный ритм жизни ушел. Приходится что-то придумывать. (Алена Гребенькова)

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