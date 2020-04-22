Овечкин и Гретцки призвал болельщиков соблюдать самоизоляцию

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в ролике с призывами соблюдать самоизоляцию. Также в нем снялись еще два представителя России — хоккеистка Алевтина Штарева и судья Евгений Ромасько.

«Привет, это Александр Овечкин из «Вашингтона». Хочу обратиться к вам, ребята. Пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя и семью», — сказал Овечкин в видеообращении, опубликованном в группе, посвященной чемпионату мира по хоккею в соцсети «ВКонтакте».

«Будь командным игроком и оставайся дома», — сказала Алевтина Штарева.

«Эй! Не задерживай игру! Останься дома!» — обратился Евгений Ромасько.

С аналогичными обращениями выступили представители хоккея Финляндии, Швеции, Швейцарии, США, а также президент ИИХФ Рене Фазель. От Канады речь произнес легендарный Уэйн Гретцки.

По последней информации в мире выявлено 2 585 197 случаев заражения коронавирусом. 179 839 человек умерли, 705 718 выздоровели.