Овечкин и Гретцки пообщались по видеосвязи

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки побеседовали по видеосвязи в условиях самоизоляции. Прославленные хоккеисты вместе с журналисткой Катрин Таппен обсудили рекорд Гретцки в лиге, вспомнили обещание канадца подарить Овечкину клюшку, поделились рассказами о семейной жизни и лучшими хоккейными воспоминаниями.

— Пообщаться с Уэйном для меня большая честь, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — У нас очень хорошие отношения. Он всегда поддерживал меня, это огромная честь.

Ранее стало известно, что Гретцки и Овечкин сыграют друг с другом в видеоигру NHL 20.