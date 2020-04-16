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Овечкин и Гретцки пообщались по видеосвязи

19:11
Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. Фото Getty Images
Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки побеседовали по видеосвязи в условиях самоизоляции. Прославленные хоккеисты вместе с журналисткой Катрин Таппен обсудили рекорд Гретцки в лиге, вспомнили обещание канадца подарить Овечкину клюшку, поделились рассказами о семейной жизни и лучшими хоккейными воспоминаниями.

— Пообщаться с Уэйном для меня большая честь, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — У нас очень хорошие отношения. Он всегда поддерживал меня, это огромная честь.

Ранее стало известно, что Гретцки и Овечкин сыграют друг с другом в видеоигру NHL 20.

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