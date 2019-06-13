Овечкин и Фридзон посетили концерт Бузовой в Турции. Видео

Жена нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Инстаграме видео с концерта известной певицы и болельщицы "Авангарда" Ольги Бузовой. Вместе с семьей 33-летнего хоккеиста на мероприятии побывал баскетболист "Локомотива" и сборной России Виталий Фридзон.

Концерт проходил в Турции (Анталья). Помимо Бузовой на концерте выступал рэпер Джиган.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.

"Когда танцует под Бузову". Совместное фото певицы с Овечкиным