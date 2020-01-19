Овечкин и его три шайбы. Фото из раздевалки «Вашингтона»

«Вашингтон» в своем Instagram опубликовал фото из раздевалки команды. На нем российский форвард Александр Овечкин держит в руках три шайбы.

Ранее «Кэпиталз» обыграли «Айлендерс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В активе Овечкина хет-трик. Капитан «Вашингтона» вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги. На его счету 692 точных броска, он обошел Марио Лемье и делит девятое место со Стивом Айзерманом. Экс-капитану «Детройта» понадобилось 1514 игр, россиянину — 1132.

Теперь Овечкин отстает на 2 шайбы от идущего восьмым Марка Мессье. Лучшим снайпером остается Уэйн Гретцки (894 гола).