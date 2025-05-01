Овечкин и Демидов обменялись рукопожатиями после победы «Вашингтона» над «Монреалем»

Хоккеисты «Вашингтона» и «Монреаля» поблагодарили друг друга за игру после пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» одержали победу (4:1) и выиграли серию — 4-1.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с «Каролиной». Первые две игры пройдут на льду «Кэпиталз».