Овечкин и Бэкстрем исполнили фирменную «птицу» Кузнецова во время его интервью

«Вашингтон» опубликовал забавное видео в своем Twitter. Евгений Кузнецов давал интервью, а в паре метров от него его партнеры по команде Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем повторяли фирменное празднование Евгения — «птицу».

Come for the Kuzy interview, stay for two ?s doing the Bird ? https://t.co/U8vjHPEtp9 pic.twitter.com/zFhKwJHOIV — Washington Capitals (@Capitals) November 7, 2019

«Вашингтон» с 25 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Завтра, 8 ноября, он сыграет против «Флориды» на выезде.

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