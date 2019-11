Овечкин и Бэкстрем исполнили фирменную «птицу» Кузнецова во время его интервью

«Вашингтон» опубликовал забавное видео в своем Twitter. Евгений Кузнецов давал интервью, а в паре метров от него его партнеры по команде Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем повторяли фирменное празднование Евгения — «птицу».

Come for the Kuzy interview, stay for two ?s doing the Bird ? https://t.co/U8vjHPEtp9 pic.twitter.com/zFhKwJHOIV