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Овечкин хотел бы быть таким же быстрым, как Кучеров

20:25
(слева направо) Александр Овечкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко. Фото AFP
(слева направо) Александр Овечкин, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко. Фото AFP
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос пресс-службы НХЛ, какое качество другого игрока лиги он хотел бы иметь. Россиянин отметил, что взял бы скорость своего соотечественника Никиты Кучерова, выступающего за «Тампу-Бэй».

— Я бы взял себе скорость. Нет, не Коннора Макдэвида. Я не хочу быть слишком быстрым, — сказал Овечкин. — Возможно, Кучерова.

Также форвард «Баффало» Джек Айкел заявил, что хотел бы взять у Кучерова его руки и бросок. 26-летний россиянин в текущем сезоне провел 48 матчей за «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (22+34) очков.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=jsIvIHfbx18&feature=youtu.be

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