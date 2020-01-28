Овечкин хотел бы быть таким же быстрым, как Кучеров

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос пресс-службы НХЛ, какое качество другого игрока лиги он хотел бы иметь. Россиянин отметил, что взял бы скорость своего соотечественника Никиты Кучерова, выступающего за «Тампу-Бэй».

— Я бы взял себе скорость. Нет, не Коннора Макдэвида. Я не хочу быть слишком быстрым, — сказал Овечкин. — Возможно, Кучерова.

Также форвард «Баффало» Джек Айкел заявил, что хотел бы взять у Кучерова его руки и бросок. 26-летний россиянин в текущем сезоне провел 48 матчей за «Тампу» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 56 (22+34) очков.