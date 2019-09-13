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Овечкин хочет остаться в «Вашингтоне» после окончания контракта

07:21
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что хочет остаться в клубе после окончания контракта. Его текущее соглашение рассчитано до 2021 года.

— Я не могу говорить о подписании нового контракта прямо сейчас, — приводит слова Овечкина российская версия сайта НХЛ. — Пожалуй, мне надо подождать еще один год. Конечно, я хотел бы остаться в Вашингтоне, но, как я уже говорил раньше, надо посмотреть, что произойдет. Безусловно, я не хотел бы играть ни в какой другой команде, кроме как в «Вашингтоне».

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-hoping-to-stay-with-capitals-past-end-of-contract/c-309084120

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