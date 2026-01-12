Овечкин эмоционально отреагировал на удаление в матче с «Нэшвиллом»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на свое удаление в матче против «Нэшвилла» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Во втором периоде 40-летний форвард получил 2 минуты штрафа за удар соперника клюшкой. После просмотра повтора россиянин вскинул руки вверх.

В этом сезоне Овечкин набрал 40 (20+20) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.