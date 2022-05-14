«Дикий русский». Американцы удивились реакции Овечкина на гол на последней минуте

Овечкин эмоционально отреагировал на гол «Вашингтона» на последней минуте

«Вашингтон» избежал поражения в основное время в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». За минуту до финальной сирены шайбу забросил Ти Джей Оши.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на гол. 36-летний россиянин после гола вскинул руки вверх, подпрыгнул на месте и побежал праздновать гол с одноклубниками.

Болельщики «Вашингтона» в социальных сетях восхитились эмоциями капитана команды. Один из них написал: «Дикий русский».

NONE OTHER THAN TIMOTHY JIMOTHY! pic.twitter.com/Z2Gk7tGHZa — Washington Capitals (@Capitals) May 14, 2022

В овертайме на 3-й минуте голом отметился форвард «Пантерз» Картер Верхаге и принес своей команде победу в серии — 4-3. Во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» встретится с победителем пары «Торонто» — «Тампа» (3-3).