Овечкин эмоционально отпраздновал победу «Вашингтона» над «Тампой»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Тампу» (5:4).

После матча форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин, который восстанавливается после травмы, эмоционально отпраздновал победу своей команды в подтрибунном помещении возле раздевалки.

«Кэпс» набрали 31 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке с 24 очками в 21 игре.