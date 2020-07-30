НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин доволен игрой «Вашингтона» в матче с «Каролиной»

04:15
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной» (3:2) в контрольном матче. Россиянин набрал 3 (2+1) очка.

«Мы действовали хорошо, — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги. — Играли в силовой хоккей. Провели несколько хороших розыгрышей на обеих сторонах площадки. Хороший матч для нас».

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков. Он разделил звание лучшего снайпера с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир