Овечкин доволен игрой «Вашингтона» в матче с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной» (3:2) в контрольном матче. Россиянин набрал 3 (2+1) очка.

«Мы действовали хорошо, — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги. — Играли в силовой хоккей. Провели несколько хороших розыгрышей на обеих сторонах площадки. Хороший матч для нас».

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков. Он разделил звание лучшего снайпера с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.