Овечкин: «Дома я чувствую себя, конечно, в России»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что в России чувствует себя как дома. Также российский хоккеист добавил, что проигрыши ему даются тяжело.

— В Америке у меня прекрасные отношения со всеми, там много друзей, любимое дело, — отметил Овечкин в интервью «OK». — Но дома я чувствую себя, конечно, здесь. Ты разговариваешь на родном языке. В принципе, это можно спросить у любого: у американца, у европейца — они все скажут о себе то же самое.

— Еще насчет любимого дела. Когда проигрывает твоя команда или сборная России, как это воспринимаешь ты, победитель до мозга костей?

— Конечно, каждый проигрыш дается тяжело, ведь ты знаешь вкус победы. Когда проигрываешь, то сразу начинаешь думать: сейчас опять тренировки, опять...

— ...всё сначала.

— Тут двоякое чувство: ты думаешь, что на следующий год точно возьмем свое, возьмем реванш, но потом опять проигрываешь и уже думаешь, что, может, ты сам что-то неправильно делаешь. С каждым разом все тяжелее и тяжелее попадать в плей-офф, на чемпионате мира становятся сложнее.