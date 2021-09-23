Овечкин: «Дома я чувствую себя, конечно, в России»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что в России чувствует себя как дома. Также российский хоккеист добавил, что проигрыши ему даются тяжело.
— В Америке у меня прекрасные отношения со всеми, там много друзей, любимое дело, — отметил Овечкин в интервью «OK». — Но дома я чувствую себя, конечно, здесь. Ты разговариваешь на родном языке. В принципе, это можно спросить у любого: у американца, у европейца — они все скажут о себе то же самое.
— Еще насчет любимого дела. Когда проигрывает твоя команда или сборная России, как это воспринимаешь ты, победитель до мозга костей?
— Конечно, каждый проигрыш дается тяжело, ведь ты знаешь вкус победы. Когда проигрываешь, то сразу начинаешь думать: сейчас опять тренировки, опять...
— ...всё сначала.
— Тут двоякое чувство: ты думаешь, что на следующий год точно возьмем свое, возьмем реванш, но потом опять проигрываешь и уже думаешь, что, может, ты сам что-то неправильно делаешь. С каждым разом все тяжелее и тяжелее попадать в плей-офф, на чемпионате мира становятся сложнее.
Дополнительная информация:
https://www.ok-magazine.ru/stars/interview/222021-aleksandr-ovechkin-vybit-iz-ravnovesiya-menya-nevozmozhno-ya-zanimayus-tolko-tem-chto-mne-nravitsya#section5
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