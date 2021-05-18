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Овечкин догнал Торнтона по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

06:54
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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:4 ОТ) отдал результативную передачу. Для 35-летнего капитана это 133-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ.

Он вышел на 41-е место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с форвардом «Торонто» Джо Торнтоном. Однако россиянин провел на 41 матч меньше канадца (138 против 179).

Впереди Овечкина стоят Брэндан Шэнахан и Ги Лефлер, у которых по 140 очков. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (382 очка).

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