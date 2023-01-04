Овечкин догнал Халла по числу матчей в НХЛ с двумя или более голами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:5 ОТ).

Россиянин провел 174-ю игру в лиге с двумя или более голами (с учетом встреч регулярного чемпионата и плей-офф). Теперь он делит второе место по этому показателю с Бреттом Халлом.

Рекорд по числу матчей с двумя или более шайбами в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (211).