Овечкин догнал Эспозито в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 1590 (879+711) очков в НХЛ. Он сравнялся с Филом Эспозито на 11-й строчке среди бомбардиров в истории лиги. На 10-м месте расположился Джо Сакик, у которого 1641 (625+1016) очко. Рекордсменом НХЛ является Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков.

На счету Овечкина 40 (26+14) очков в 38 матчах текущего сезона. Форвард сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах до 15 голов — 879 и 894 шайбы соответственно.