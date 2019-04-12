Овечкин догнал Бобби Халла по количеству голов в плей-офф

"Вашингтон" обыграл "Каролину" (4:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. В составе победителей одну из шайб забросил Александр Овечкин.

Alex Ovechkin scored his 62nd career postseason goal to move into a tie with Bobby Hull for 27th on the NHL's all-time list. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/ucZuwbR7FU – NHL Public Relations (@PR_NHL) 12 апреля 2019 г.

Российский нападающий записал в свой актив 62-й гол в плей-офф за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бобби Халлом, у которого столько же шайб.

Россиянин занимает 27-е место по голам в Кубке Стэнли. На первом месте Уэйн Гретцки - 122 гола. Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф нынешнего сезона.

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