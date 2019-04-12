07:30 | Хоккей — НХЛ

Овечкин догнал Бобби Халла по количеству голов в плей-офф

0
Обсудить

"Вашингтон" обыграл "Каролину" (4:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. В составе победителей одну из шайб забросил Александр Овечкин.

Российский нападающий записал в свой актив 62-й гол в плей-офф за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бобби Халлом, у которого столько же шайб.

Россиянин занимает 27-е место по голам в Кубке Стэнли. На первом месте Уэйн Гретцки - 122 гола. Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф нынешнего сезона.

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ