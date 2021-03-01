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Овечкин: «Для Самсонова победа над «Нью-Джерси» была очень важна в психологическом плане»

04:43
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением об игре вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2).

«Я думаю, что для него это была очень важная игра в психологическом плане. Мы старались делать все, что в наших силах — блокировать удары и играть с умом в зоне защиты. Для парня, который не играл много игр, очень важно сразу одержать победу. Мы все рады за него», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 28 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 16 очками — на седьмой строчке.

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