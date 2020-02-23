Овечкин чаще всего забрасывает шайбы по субботам
Официальный сайт НХЛ собрал факты о результативности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин забросил 700-ю шайбу в лиге в матче против «Нью-Джерси» (2:3).
Сообщается, что 157 голов из 700 (22,4 процента) пришлись на субботу. На втором месте четверг — 122 (17,4 процента) шайбы.
34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.
Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.
Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/eight-facts-about-ovechkins-700-goals/c-315400718