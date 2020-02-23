Овечкин чаще всего забрасывает шайбы по субботам

Официальный сайт НХЛ собрал факты о результативности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин забросил 700-ю шайбу в лиге в матче против «Нью-Джерси» (2:3).

Сообщается, что 157 голов из 700 (22,4 процента) пришлись на субботу. На втором месте четверг — 122 (17,4 процента) шайбы.

34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.