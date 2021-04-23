Овечкин был травмирован в матче с «Айлендерс»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был травмирован в конце основного времени матча НХЛ с «Айлендерс» (1:0).

Россиянину пришлось покинуть лед за 2:49 до конца 3-го периода. Больше на лед он не выходил, а сидел на скамейке запасных.

После матча главный тренер команды Питер Лавиолетт высказался о травме 35-летнего хоккеиста.

«Я даже не знаю, в чем дело. Просто знаю, что в это время он был недоступен», — сказал тренер.