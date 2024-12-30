Овечкин был близок к повторению рекорда «Вашингтона» 15-летней давности

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к повторению собственного клубного рекорда 15-летней давности по количеству голов, забитых в первых 20 матчах сезона.

В НХЛ в сезоне -2009/10 россиянин установил личный рекорд, забросив 18 шайб в первых 20 матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне Овечкин повторил этот результат, забив 17 голов после 20 сыгранных встреч.

39-летний россиянин вернулся на лед 29 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и поразил пустые ворота соперника на 57-й минуте встречи. До этого Овечкин пропустил 16 игр, после получения травмы 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2).

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 870 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.