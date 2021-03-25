Овечкин будет готов сыграть с «Нью-Джерси»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сможет сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт лиги.

Главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт заявил, что 35-летний россиянин будет готов к ближайшей игре, которая пройдет в ночь с 25 на 26 марта.

Ранее тренерский штаб «Кэпиталз» сообщил, что Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». 24 марта форвард вернулся к тренировкам.

В текущем сезоне Овечкин провел 27 матчей и набрал 25 (14+11) очков.