Овечкин будет дисквалифицирован на матч с «Монреалем». А все из-за пропуска Матча звезд
08:56
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс», сообщил главный тренер команды Тод Рирден.
Это означает, что форвард не сможет принять участие в матче с «Монреалем» из-за правила о дисквалификации НХЛ. Ранее отказался от участия в Матче звезд НХЛ, из-за чего должен пропустить либо последний матч перед матчем, либо первую встречу после него.
Овечкин второй год подряд принял решение пропустить Матч звезд, предпочтя отдохнуть и лучше подготовиться к матчам регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.
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