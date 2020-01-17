НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин будет дисквалифицирован на матч с «Монреалем». А все из-за пропуска Матча звезд

08:56
Теги:

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс», сообщил главный тренер команды Тод Рирден.

Это означает, что форвард не сможет принять участие в матче с «Монреалем» из-за правила о дисквалификации НХЛ. Ранее отказался от участия в Матче звезд НХЛ, из-за чего должен пропустить либо последний матч перед матчем, либо первую встречу после него.

Овечкин второй год подряд принял решение пропустить Матч звезд, предпочтя отдохнуть и лучше подготовиться к матчам регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир