Овечкин: «Без разницы, с кем «Вашингтон» встретится в плей-офф»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от плей-офф НХЛ.

«Главное, что мы вышли. Без разницы, с кем мы встретимся в плей-офф. Это совершенно другая игра, совершенно другая атмосфера. Как хоккеист ты хочешь бороться за плей-офф, хочешь бороться за Кубок. Очевидно, первый шаг мы уже сделали, теперь просто нужно не делать глупостей и грамотно подготовиться к первому раунду», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Столичный клуб вышел в плей-офф после того, как 18 апреля «Торонто» обыграл «Айлендерс» (4:2). Разрыв «Кэпиталз» с «островитянами» за 7 матчей до конца регулярного чемпионата составляет 15 очков.

«Вашингтон» с 94 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 79 очками — на девятой строчке.