«Овечкин бегал по раздевалке и хотел показать статью о себе из мужского журнала». Защитник «Вашингтона» рассказал любимую историю о русской звезде

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. Он рассказал любимую историю о россиянине.

— Однажды в мужском журнале вышла статья о нем, и он бегал туда-сюда по раздевалке и спрашивал всех игроков, где его взять, — так хотел нам его показать. А все парни к тому моменту уже эти журналы себе разобрали. До сих пор к моей памяти словно приклеилась картинка, как это все происходило. Это было очень смешно.

— Может ли он еще чем-то удивить на льду и вне его?

— Он делает все для этого, старается. Но я уже видел столько всего за эти годы, что это удивляет уже меньше — потому что мы привыкли. (Игорь Рабинер)

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