Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и свою 750-ю шайбу в лиге.

«В третьем периоде у «Коламбуса» был, пожалуй, только один шанс. Сопернику немного повезло, но мы продолжали стараться действовать проще и завоевали 2 очка. 750 голов в карьере — отличный показатель. Нужно просто продолжать двигаться вперед. Осталось 16 до Ягра? Не думаю об этом, продвигаюсь от матча к матчу», — сказал на пресс-конференции Овечкин.

Alex Ovechkin and T.J. Oshie speak with the media following tonight's win over Columbus at Capital One Arena.#CapsJackets pic.twitter.com/aPPbapmHQB — Washington Capitals (@Capitals) December 5, 2021

Овечкин занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).