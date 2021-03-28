Овечкин забил 724-й гол в карьере
20:46
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
Для россиянина этот гол стал 724-м за карьеру в НХЛ. Он занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить 7 шайб.
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).
В текущем сезоне на счету Овечкина 30 (18+12) очков в 29 матчах, в карьере — 1308 (724+584) баллов в 1182 играх.
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