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Овечкин забил 724-й гол в карьере

20:46
Александр Овечкин. Фото Reuters
Александр Овечкин. Фото Reuters
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Для россиянина этот гол стал 724-м за карьеру в НХЛ. Он занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить 7 шайб.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 30 (18+12) очков в 29 матчах, в карьере — 1308 (724+584) баллов в 1182 играх.

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