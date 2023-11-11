Овчинников оформил хет-трик в матче за фарм-клуб «Торонто»

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«Торонто Марлис» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Гранд-Рэпидс» со счетом 7:3.

В составе фарм-клуба «Торонто» форвард Дмитрий Овчинников оформил хет-трик и стал первой звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 5 матчей в АХЛ и набрал 3 (3+0) очка.