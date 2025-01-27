«Оттава» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Сенаторз» шайбы забросили Ридли Грейг, Клод Жиру и Брэди Ткачак.

Автором единственного гола гостей стал Клэйтон Келлер.

«Оттава» набрала 56 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Юта» идет 11-й на «Западе» с 49 очками.