«Оттава» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома победила «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Юта» потерпела третье поражение подряд. Она занимает восьмое место в таблице Западной конференции (18 очков после 16 матчей). «Оттава» (19 очков после 16 игр) идет на шестом месте в Восточной конференции.