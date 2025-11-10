«Юта» проиграла «Оттаве», у Сергачева результативный пас

«Оттава» победила «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Сенаторз» голы забили Ридли Грейг, Джордан Спенс, Ник Казинс и Майкл Амадио, у «Маммот» — Клэйтон Келлер и Ник Шмальц. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал результативный пас на Келлера. В сезоне-2025/26 у 27-летнего Сергачева 12 (3+9) очков в 16 матчах.

«Юта» потерпела третье поражение подряд. Она занимает восьмое место в таблице Западной конференции (18 очков после 16 матчей). «Оттава» (19 очков после 16 игр) идет на шестом месте в Восточной конференции.