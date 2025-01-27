«Оттава» победила «Юту», Зуб сделал результативную передачу

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своем льду «Юту» со счетом 3:1.

У «Сенаторз» отличились Ридли Грейг, Клод Жиру и Брэди Ткачак, Артем Зуб сделал результативную передачу. У гостей шайбу забросил Клэйтон Келлер.

После этого матча «Оттава» с 56 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Юта» с 49 очками — на 11-й строчке «Запада».