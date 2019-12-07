«Оттава» выступила с заявлением по Зайцеву

«Оттава» выступила с заявлением относительно ситуации с защитником «Сенаторз» Никитой Зайцевым.

— «Оттава» не будет комментировать личную жизнь кого-то из хоккеистов, — приводит слова заявления Sportsnet. — Можем лишь сказать, что игрок разговаривал с руководством клуба и заверил, что с детьми все хорошо. Мы поддерживаем контакт с НХЛ и внимательно следим за ситуацией. Мы готовы принять необходимые меры, если это потребуется.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков