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«Оттава» выставит Райана на драфт отказов. Нападающий зарабатывает 7,25 миллиона долларов в год

18:42
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«Оттава» намерена выставить на драфт отказов нападающего Бобби Райана, чтобы потом расторгнуть контракт с 33-летним форвардом, сообщает в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

Райан в прошедшем сезон боролся с алкогольной зависимостью. Он провел в регулярном чемпионате НХЛ 24 матча и набрал 8 (5+3) очков. Райан получил приз «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона.

Его контракт с «Сенаторами» рассчитан еще на два сезона. Средняя зарплата Райана составляет 7,25 миллиона долларов в год.

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