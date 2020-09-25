«Оттава» выставит Райана на драфт отказов. Нападающий зарабатывает 7,25 миллиона долларов в год

«Оттава» намерена выставить на драфт отказов нападающего Бобби Райана, чтобы потом расторгнуть контракт с 33-летним форвардом, сообщает в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

Райан в прошедшем сезон боролся с алкогольной зависимостью. Он провел в регулярном чемпионате НХЛ 24 матча и набрал 8 (5+3) очков. Райан получил приз «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона.

Его контракт с «Сенаторами» рассчитан еще на два сезона. Средняя зарплата Райана составляет 7,25 миллиона долларов в год.