«Оттава» намерена выставить голкипера Мэтта Мюррея на драфт отказов, сообщает инсайдер Брюс Гарриоч.

В этом сезоне 27-летний Мюррей проиграл 5 из 6 матчей. Он отражает 89 процента бросков при коэффициенте надежности 3,27.

Контракт двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» с «Сенаторз» рассчитан до завершения сезона-2023/24. Кэпхит — 6,25 миллиона долларов.