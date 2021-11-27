«Оттава» выставит на драфт отказов голкипера Мюррея. Его зарплата — 6,25 миллиона долларов в год
16:52
«Оттава» намерена выставить голкипера Мэтта Мюррея на драфт отказов, сообщает инсайдер Брюс Гарриоч.
В этом сезоне 27-летний Мюррей проиграл 5 из 6 матчей. Он отражает 89 процента бросков при коэффициенте надежности 3,27.
Контракт двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» с «Сенаторз» рассчитан до завершения сезона-2023/24. Кэпхит — 6,25 миллиона долларов.
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