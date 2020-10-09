«Оттава» выменяла у «Анахайма» права на Гудбрэнсона

«Оттава» получила права на защитника «Анахайма» Эрика Гудбрэнсона. «Сенаторы» отдали за 28-летнего канадца «Анахайму» выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2021, изначально принадлежавший «Эдмонтону», сообщает сайт клуба.

У Гудбрэнсона остается еще год действия контракта со средней зарплатой 4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ за «Питтсбург» и «Анахайм», набрав 9 (4+5) очков при 91 минуте штрафа.