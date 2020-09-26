«Оттава» выкупила контракт Бобби Райана

Нападающий Бобби Райан покидает «Оттаву». «Сенаторы» выкупили контракт форварда, сообщает сайт клуба.

У 33-летнего Райана оставалось два года по действующему соглашению с зарплатой 7,25 миллиона долларов. Данный контракт был заключен в 2015 году.

В этом сезоне форвард набрал 8 (5+3) очков при полезности «плюс» 3 в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Часть чемпионата Райан пропустил из-за того, что проходил курс лечения от алкоголизма. За это он получил приз за верность хоккею.