«Оттава» выиграла у «Ванкувера», Зайцев сделал голевую передачу
«Оттава» прервала серию из четырех поражений. «Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Ванкувер».
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился голевой передачей.
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«Оттава» — «Ванкувер» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: К. Браун — 14 (Тирни), 7:13 — 1:0. Райан — 2 (Зайцев), 7:44 — 2:0. Миллер — 25 (бол., Хьюз, Петтерссон), 39:44 — 2:1. Балцерс — 1 (Тирни, К. Браун), 40:14 — 3:1. Тоффоли — 22 (Миллер, Эдлер), 48:16 — 3:2. Райан — 3 (Тирни, Пол), 57:52 — 4:2. Райан — 4 (п.в., Ткачак, Шабо), 58:11 — 5:2.
Вратари: Хегберг — Демко (58:01 — 58:11).
Штраф: 9 — 7.
Броски: 25 (10+7+8) — 34 (11+14+9).
Наши: Анисимов (16.40/1/0), Зайцев (23.14/0/0) — -.
28 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.
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