«Оттава» выиграла у «Торонто»

«Торонто» проиграл «Оттаве» в контрольном матче (1:3). Победную шайбу забросил Тристан Шервей?.

В составе «Мэйпл Ливз» сыграл российский нападающий Егор Коршков, а у «Сенаторз» — Виталий Абрамов.

НХЛ

Контрольный матч

«Торонто» — «Оттава» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Ладжой — 1 (Шервей), 8:08 — 0:1. Капанен — 1 (Марнер), 43:37 — 1:1. Шервей — 1, 50:15 — 1:2. Дюклер — 1 (п.в., Тирни, Боден), 58:17 — 1:3.

Вратари: Андерсен (Каскисуо, 40:00) — Нильссон (Хегберг, 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 23 (5+8+10) — 19 (4+9+6).

18 сентября. Торонто. Scotiabank Arena.