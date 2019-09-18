«Оттава» выиграла у «Торонто»
03:18
«Торонто» проиграл «Оттаве» в контрольном матче (1:3). Победную шайбу забросил Тристан Шервей?.
В составе «Мэйпл Ливз» сыграл российский нападающий Егор Коршков, а у «Сенаторз» — Виталий Абрамов.
НХЛ
Контрольный матч
«Торонто» — «Оттава» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Ладжой — 1 (Шервей), 8:08 — 0:1. Капанен — 1 (Марнер), 43:37 — 1:1. Шервей — 1, 50:15 — 1:2. Дюклер — 1 (п.в., Тирни, Боден), 58:17 — 1:3.
Вратари: Андерсен (Каскисуо, 40:00) — Нильссон (Хегберг, 40:00).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 23 (5+8+10) — 19 (4+9+6).
18 сентября. Торонто. Scotiabank Arena.
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