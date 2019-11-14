«Оттава» выиграла у «Нью-Джерси», Зайцев набрал 1 очко
«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).
Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
Голы: Симмондс — 3 (Вуд, Хишир), 4:19 — 1:0. Пажо — 9 (К. Браун), 14:54 — 1:1. Батчер — 2 (Гусев, Коулман), 17:52 — 2:1. Боровицки — 2 (Зайцев, Хлапик), 53:30 — 2:2. Пажо — 10 (Пол, К. Браун), 57:59 — 2:3. Пажо — 11 (п.в.), 59:34 — 2:4.
Вратари: Блэквуд (58:25 — 59:34) — Андерсон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 23 (11+7+5) — 25 (7+9+9).
Наши: Гусев (12.19/2/0) — Зайцев (24.44/3/+1), Наместников (12.30/0/0).
14 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.
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