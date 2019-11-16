«Оттава» выиграла у «Филадельфии»
06:11
«Оттава» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Флайерз» потерпетил второе поражение кряду, а «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Филадельфия» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Питлик — 1 (Эндреофф), 2:46 — 0:1. Эннис — 4 (бол., Бреннстрем), 33:12 — 1:1. Хлапик — 2 (Тирни, Боровицки), 37:09 — 2:1.
Вратари: Нильссон — Харт (57:28).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 19 (6+8+5) — 27 (10+8+9).
Наши: Зайцев (23.36/0/0), Наместников (17.20/0/-1) — Проворов (22.40/0/-1).
16 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...