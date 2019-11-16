НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Оттава» выиграла у «Филадельфии»

06:11
Теги:

«Оттава» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Флайерз» потерпетил второе поражение кряду, а «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Питлик — 1 (Эндреофф), 2:46 — 0:1. Эннис — 4 (бол., Бреннстрем), 33:12 — 1:1. Хлапик — 2 (Тирни, Боровицки), 37:09 — 2:1.

Вратари: Нильссон — Харт (57:28).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 19 (6+8+5) — 27 (10+8+9).

Наши: Зайцев (23.36/0/0), Наместников (17.20/0/-1) — Проворов (22.40/0/-1).

16 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир