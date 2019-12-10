«Оттава» выиграла у «Бостона», Анисимов отметился голом, Наместников набрал 2 очка

«Оттава» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Для «Брюинз» это третье поражение кряду.

Российский нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов отметился голом, а его одноклубник и соотечественник Владислав Наместников — двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Бостон» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Анисимов — 4 (Демело, Шабо), 1:35 — 1:0. Дюклер — 14 (Тирни), 15:44 — 2:0. Бержерон — 9 (Пастрняк, Маршан), 17:48 — 2:1. Тирни — 4 (Наместников, Дюклер), 21:21 — 3:1. Пажо — 16 (мен., п.в., Наместников, Хэйнси), 57:02 — 4:1. Дебраск — 7 (бол., Пастрняк, Маршан), 57:45 — 4:2. Дюклер — 15 (п.в., Демело, Тирни), 59:59 — 5:2.

Вратари: Нильссон — Раск (55:42 — 55:46, 56:43 — 57:02, 58:16 — 59:59).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (14+9+5) — 40 (8+16+16).

Наши: Анисимов (14.01/3/+1), Зайцев (23.16/0/0), Наместников (13.47/0/+3) — -.

10 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.

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