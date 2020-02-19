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«Оттава» выиграла у «Баффало», Анисимов оформил дубль

06:42
19 февраля. Оттава. Владислав Наместников и Никита Зайцев. Фото nhl.com
19 февраля. Оттава. Владислав Наместников и Никита Зайцев. Фото nhl.com
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«Оттава» одолела «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). «Сенаторз» одержали вторую победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Сэйбрз».

Российский нападающий Артем Анисимов оформил дубль, Владислав Наместников отметился голом. Анисимова признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 7:4 (4:2, 1:2, 2:0)

Голы: Монтур — 4, 2:14 — 0:1. Монтур — 5 (Ристолайнен, Улофссон), 10:12 — 0:2. Наместников — 13 (мен., Пажо, Райлли), 14:02 — 1:2. Анисимов — 12 (Пол, Сабурин), 15:07 — 2:2. Батерсон — 3 (Уайт, Эннис), 15:16 — 3:2. Анисимов — 13 (бол., Эннис, Райлли), 17:31 — 4:2. Окпосо — 7 (Ларссон, Монтур), 22:36 — 4:3. Пажо — 23 (Ткачак, Дюклер), 29:00 — 5:3. Улофссон — 19 (бол., Далин, Айкел), 33:47 — 5:4. Пажо — 24 (бол., Ткачак, Батерсон), 52:53 — 6:4. Дюклер — 22 (мен., п.в., Пажо), 59:14 — 7:4.

Вратари: Андерсон — Хаттон (57:11 — 59:14).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 40 (15+16+9) — 27 (12+7+8).

Наши: Анисимов (14.07/5/0), Зайцев (27.38/0/+1), Наместников (14.57/2/+1) — -.

19 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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