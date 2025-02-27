«Оттава» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Оттаву» (4:1).

У гостей шайбы забросили Мэйсон Эпплтон, Марк Шайфли, Кайл Коннор и Коул Перфетти. Единственный гол «Сенаторз» на счету защитника Тома Шабо.