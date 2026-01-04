«Оттава» победила «Виннипег»

«Оттава» выиграла у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на арене «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве.

У «Сенаторз» дубль оформил Тома Шабо, а также по голу забили Дрейк Батерсон и Клод Жиру. Заброшенные шайбы «Джетс» на счету Кайла Коннора и Адама Лаури.

«Оттава» набрала 45 очков в 40 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет последним в Западной конференции — 34 очка в 40 играх.