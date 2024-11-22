«Оттава» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» обыграл «Оттаву» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Голден Найтс» стали Джек Айкел, Бретт Хауден и российский нападающий Павел Дорофеев.

За «Сенаторз» отличились Адам Годетт и Дрейк Батерсон.

«Вегас» с 26 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Оттава» набрала 17 очков и располагается на 15-й строчке «Востока».