Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» переиграть «Оттаву»
«Вегас» на выезде победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Голами за «Голден Найтс» отметились Джек Айкел, Бретт Хауден и российский нападающий Павел Дорофеев.
В текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 13 (10+3) очков в 20 матчах.
Еще один россиянин, голкипер Илья Самсонов отразил 38 из 40 бросков соперников по своим воротам.
За «Сенаторз» шайбы забросили Адам Годетт и Дрейк Батерсон.
«Вегас» набрал 26 очков и расположился на 3-й строчке Западной конференции, «Оттава» с 17 очками занимает 15-е место на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Вегас» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Айкел — 6 (Барбашев, Теодор), 6:45 — 0:1. Хауден — 8 (Барбашев, Хэнифин), 30:51 — 0:2. Годетт — 8 (бол., Грейг, Жиру), 47:17 — 1:2. Дорофеев — 10 (Карлссон, Хэнифин), 49:17 — 1:3. Батерсон — 8 (Сандерсон, Штюцле), 52:38 — 2:3.
Вратари: Ульмарк — Самсонов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (14+8+18) — 32 (15+12+5).
Наши: Зуб (19.25/3/-1) — Барбашев (15.34/2/+1), Дорофеев (15.47/1/+1).
22 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 16822 зрителя.
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Вашингтон – Колорадо
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Оттава – Вегас
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Нью-Джерси – Каролина
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Бостон – Юта
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Коламбус – Тампа-Бэй
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Детройт – Айлендерс
|2 : 1
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|04:00
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Сент-Луис – Сан-Хосе
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|04:30
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Чикаго – Флорида
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Эдмонтон – Миннесота
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