«Оттава» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл «Оттаву» — 1:0 ОТ.

Единственный гол на 4-й минуте овертайме забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 874-я заброшенная шайба в карьере. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.