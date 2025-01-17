«Оттава» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде переиграл «Оттаву» — 1:0 ОТ.
Единственный гол на 4-й минуте овертайме забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него это 874-я заброшенная шайба в карьере. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|7
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 Б
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 5
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 1
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|0 : 1 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 5
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|1 : 3
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 2 Б
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|3 : 5
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|3 : 4
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|1 : 5
Новости